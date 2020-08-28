РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ФНС России оценила доходы 1 млн зарегистрировавшихся самозанятых в 130 млрд рублей, которые ее сотрудники сочли выведенными из серой зоны. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на данные службы.

ФНС уточняет, что из доходов самозанятых службе удалось получить 3,5 млрд рублей налогов. Каждый день прирост регистрирующихся составляет 3,5 тыс. человек, средний возраст уже отметившихся составляет 30-40 лет, а 6,5 тыс. из них моложе 18. Из данных также следует, что в основном самозанятые люди - это водители такси, доставщики товаров, арендодатели, репетиторы, ремонтники, маркетологи или работники сферы ИТ.

Достичь отметки 2,4 млн самозанятых до конца 2024 года - одна из целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы," сообщил изданию президент "Опоры России" Александр Калинин.

Издание отмечает, что новый налоговый режим становится причиной злоупотребления некоторых фирм, которые увольняли сотрудников, чтобы пользоваться их трудом уже в качестве самозанятых. Так, признаки злоупотреблений были выявлены у менее чем 1,8% фирм, а общее количество компаний, которые воспользовались услугами самозанятых на сумму в 30 млрд рублей, составляет 97 тысяч.

Об эксперименте

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Специальный налоговый режим дает возможность вести деятельность без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, просто зарегистрировавшись в мобильном приложении "Мой налог".

Плательщиками налога на профессиональный доход могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 млн рублей в год. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.

Всем впервые зарегистрировавшимся в мобильном приложении самозанятым предоставляется налоговый вычет в 10 тыс. рублей.