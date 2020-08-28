"Известия": в России могут вырасти цены на мороженое

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Цены на мороженое в России в 2021 году могут существенно вырасти, если в стране будет введена обязательная маркировка продукта. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на представителей бизнеса в отрасли.

Отмечается, что нововведение будет распространяться именно на продукты весом до 100 граммов. Однако представители отрасли в лице компании "Юнилевер" обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить этот параметр, так как большая часть продукции попадает именно в эту категорию. "Идентификация продукции потребует от компании единовременных капитальных затрат и инвестиций на уровне не менее 1,2 млрд рублей в первый год внедрения. А также 0,3 млрд рублей ежегодно. <…> Фактически это обернется прямыми убытками," - сообщила гендиректор компании "Юнилевер" Регина Кузьмина.

Более того, как уточняет издание со ссылкой на опрошенных экспертов, обязательная маркировка может негативно сказаться и на ассортименте, появляющемся на прилавках, маленькие региональные производители будут вынуждены уйти с рынка, а цены на продукт вырастут минимум на 10-15%.

В Минпромторге изданию пояснили, что оценивают риски и затраты наиболее чувствительных групп и стремятся обеспечить плавный и комфортный переход к обязательной маркировке.

В середине августа, ведомство опубликовало проект постановления правительства о сроках введения маркировки молочной продукции. Согласно документу, маркировку для несгущенных молока и сливок со сроком хранения от 28 суток предлагают запустить с 20 января 2021 года, молока и сливок со сроком хранения до 28 дней, сгущенных молока и сливок, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с молочным жиром - с 1 июля 2021 года, пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок - с 1 октября 2021 года.

Для крестьянских хозяйств, самостоятельно осуществляющих розничную продажу собственной молочной продукции, маркировку было предложено отложить до 1 октября 2022 года.