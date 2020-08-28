"Известия": малые авиакомпании в России могут получить право на перевозку грузов и людей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Небольшие авиакомпании в России, эксплуатирующие легкие воздушные суда, смогут получить право на перевозку грузов и людей. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий проект Минтранса РФ.

Отмечается, что на данный момент перевозка пассажиров и грузов возможна только в рамках "коммерческой воздушной перевозки", выполнять которую разрешено лишь авиакомпании, обладающей сертификатом эксплуатанта. Прохождение процедуры сертификации в силу ее сложности могут позволить только крупные авиакомпании.

Издание поясняет, что проект приказа, подготовленный Минтрансом, вносит в Федеральные авиационные правила (ФАП) понятие транспортно-связных работ, к которым министерство предлагает относить "транспортирование грузов заказчика авиаработы" и "транспортирование персонала заказчика авиаработы".

Еще в мае Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просила о такой возможности министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, и на сегодняшний день, как сообщают источники "Известий", документ одобрен большинством голосов делового сообщества на заседании рабочей группы по реализации регуляторной гильотины.

"Не так важно, каким образом будет решен вопрос, путем создания саморегулируемой организации или сокращением излишних требований. Так или иначе это позволит создать новый конкурентный рынок доставки грузов в регионы силами "малой авиации" и полноценно удовлетворить спрос населения, проживающего в удаленных или труднодоступных регионах," - сказал "Известиям" президент АКИТ Артем Соколов.

В то же время участники отрасли опасаются, что двойное толкование данной услуги - как коммерческой перевозки и как авиаработы - даст правоохранительным органам широкое поле для штрафов в отношении перевозчиков.