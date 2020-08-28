Эксперты: спрос на цветы к 1 сентября из-за пандемии упал на треть

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса повлияла на интерес россиян к цветам, снизив его на треть, однако эксперты рассчитывают, что серьезного падения продаж цветов ко Дню знаний удастся избежать. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты цветочного рынка.

Эксперты сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым годом количество заказов к 1 сентября уже снизилось. "По ощущениям примерно на 30% меньше", - считает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. По оценкам президента Ассоциации "Теплицы России" Алексея Ситникова, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение продаж составит около 10-15% на фоне снижения покупательской способности населения, а также акциям, когда учителю дарят всего один букет от класса или не дарят цветы вовсе. "Сейчас в силу всех этих событий (пандемия коронавируса в России, падение курса рубля - прим. ТАСС) все стараются сэкономить. Тем более, что чек на сбор в школу достаточно высокий. - сетует Сафронова. - Мы со своей стороны пытаемся сделать так, чтобы даже в бюджетном букете был какой-то интерес, творчество и какая-то неожиданность".

В этом году флористы идут на снижение стоимости букетов, выполняя желания потребителей, которые просят составлять бюджетные композиции, отмечает Сафронова. Так, по ее словам, средний чек накануне Дня знаний составляет порядка 400-500 рублей, традиционно у покупателей популярны розы и хризантемы. В Москве, по данным члена ассоциации "Теплицы России", директора тепличного комплекса "Подосинки" (бренд "Линия розы") Юлии Чарышкиной, средний чек снизился и составляет 300 рублей - это букет из трех роз или трех хризантем. Основной причиной уменьшения среднего чека и интереса россиян к дорогим цветам, в том числе к розе на высоком стебле с большим бокалом, стала вынужденная экономия денег в связи с пандемией, считает она.

Цветочные магазины отмечают отсутствие массовых заказов от родительских комитетов на сборные букеты, а также отсутствие предварительных заказов и от самих родителей. "В прошлые годы в период с 25 по 31 августа мы получали большое количество заказов на букеты или на розы в срезке именно для линеек на 1 сентября. Сейчас этот интерес снижен", - указывает Чарышкина.

По мнению экспертов, пандемия сильно сказалась на отрасли - ожидание второй волны пришлось на конец лета, когда покупатели не только готовятся к новому учебному году, но и проводят свадьбы. Так, в августе снизилось и количество заказов на оформление свадеб, и качество их оформления. "Если раньше заказчики просили оформить зал, а не только букеты невесте, друзьям и свидетелям, то сейчас все стараются сделать все по самому минимуму", - рассказала ТАСС Валентина Сафронова, которая также является директором фирмы "Флорина". При этом, указывает она, спрос на цветы к 1 сентября есть, покупатели реагируют на промоакции. "У нас еще есть несколько дней. Люди "просыпаются" в последнюю минуту. Поэтому есть надежда, что ситуация немного поправится", - надеется она.

Глава Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов согласен с экспертом, что спрос на цветы в преддверии 1 сентября заметен, но "оптовики боятся покупать цветы, потому что непонятно из-за коронавируса будут школьные линейки или нет". "Только сейчас определились, что будут школьные линейки. Еще неделю назад этого никто не знал", - указывает он. Кроме того, по словам Антипова, спрос на цветы снижает "антибукетная" кампания за отказ от цветов в пользу благотворительности. В прошлом году, по оценке ассоциации, она снизила продажи на 30%. При этом ассоциация рассчитывает, что в этом году на 1 сентября продажи цветов окажутся на уровне позапрошлого года, то есть даже лучше, чем в 2019 году.

"В этом году реклама не такая сильная, надеемся, что продажи будут. В целом, в сухом остатке мы оцениваем, что праздник будет - родители отведут детей с цветами в школу, а учителя получат букеты. Никто в этом году праздник не сумел испортить. Для нас это событие, конечно, мы готовились. Считаем, что спрос будет. Мне кажется, что это некая традиция, как на "Масленицу" - блины, игры в снежки. Это как праздник - дети идут в школу, школьный новый год, отмечают его таким же образом. Новый год - это "Селедка под шубой", "Оливье", а здесь цветы", - резюмирует эксперт.

Рост цен

По данным ИТ-компании "Эвотор", средняя стоимость букета в России в августе составила 984 рубля, на 16% дороже чем в прошлом году. Накануне Дня знаний цены на цветы могут вырасти на 15-20%, предупреждает президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. По его словам, к 1 сентября производители могут повысить отпускные цены на 5-7%. Кроме того, значительную роль сыграет тот факт, что ценовую политику диктуют импортеры, продукция которых составляет 85% рынка. "В настоящее время они повысили стоимость из-за изменений курса валюты, а также чтобы погасить свои потери от отсутствия продаж весной 2020 года", - пояснил он.

Популярные букеты

В "Теплицах России" отмечают, что в этом году популярностью пользуются хризантемы, розы на низком стебле и малым количеством штук в сборном букете. Очень многие отдают предпочтение садовым цветам (георгин, гладиолус, флокс). "Первое сентября - это праздник хризантем, гладиулосов", - соглашается с экспертами председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова подтверждает, что покупателей в основном интересуют небольшие букеты. "Для первоклашек мы предлагаем обычно небольшие букеты с какими-нибудь посылом в школу, включаем туда фломастеры, карандаши, либо еще какие-то атрибуты учебного процесса, чтобы это было интересно. Для первоклашек это волнение, новая ситуация в жизни, и должна быть мотивация: мы стараемся прислушаться к этому. Что касается старшеклассников, то они несильно рвутся дарить цветы: они уже школу заканчивают, поэтому, если они и дарят цветы, то тем учителям, которые, по их мнению, заслужили, чтобы им подарили цветы", - рассказала Сафронова.