Псковская область вдвое увеличит число контрактов на ремонт и обслуживание трасс

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году увеличат вдвое число контрактов жизненного цикла, которые предусматривают не только выполнение дорожных работ, но обслуживание отремонтированных трасс. В прошлом году в регионе было реализовано 10% таких контрактов, сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Для Псковской области ремонт дорог и их послегарантийное обслуживание крайне актуальны, так как протяженность региональных дорог составляет более 8 тыс. километров, при этом лишь 34% из них находятся в нормативном состоянии. Кроме того, область является приграничной, это единственный регион РФ, который граничит сразу с тремя иностранными государствами, пропуская через свою территорию поток транзитных грузовых автомобилей. В регионе периодически возникают ситуации, когда дефекты в дорожном покрытии появляются до завершения гарантийного срока.

"В этом году мы намерены реализовать 20% контрактов в дорожной сфере по принципам так называемого жизненного цикла. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Рост произойдет за счет усиления работы собственными силами и за счет привлечения организаций из соседних регионов. Это даст серьезный эффект в том, что всегда можно будет привести к ответу того подрядчика, кто построил конкретный объект. То есть значительно улучшается качество дорожного строительства", - рассказал собеседник агентства.

Елкин уточнил, что в регионе одним из самых крупных подрядчиков, выполняющих работы на основе контрактов жизненного цикла, является государственное учреждение "Псковавтодор". По его словам, разработка и заключение контрактов жизненного цикла на ремонт дорог является одним из приоритетных направлений при реализации "дорожного" национального проекта. Такие контракты позволяют подрядчикам планировать работу на долгосрочную перспективу, резервировать материалы и закупать дорожную технику, а также осваивать новые технологии дорожного ремонта.

"Часть объемов выполняется собственными силами ГБУ "Псковавтодор". Они не только ремонтируют трассы, но и своими силами обустраивают освещение, оборудуют пешеходные переходы. В последующем они как эксплуатирующая организация сами их и эксплуатируют. Это подведомственное учреждение, и такие бюджетные учреждения по такому принципу работают в 8 регионах нашей страны. То есть "Псковатводор" работает в режиме контрактов жизненного цикла: они сами ремонтируют дороги и потом сами их содержат, то есть они заинтересованы в том, чтобы сделать качественно", - пояснил Елкин.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.