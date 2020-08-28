Сервис такси DiDi задействует технологии Big Data для локализации в России

ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Сервис для заказа такси международной китайской компании DiDi Chuxing будет применять технологии Big Data при локализации своих услуг на российском рынке. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании в Пекине.

Как заявили в компании, каждый рынок отличается потребностями и привычками пользователей, динамикой городского трафика, поэтому у продукта должна быть собственная внутренняя логика и индивидуальные преимущества. "Мы не верим в глобальное распространение одного продукта под копирку. Лучшие инновации опираются на каждый рынок в отдельности", - указали в компании. "Наша главная задача сейчас - локализовать продукты и понять потребности Казани, чтобы продолжать совершенствовать услуги, а затем шаг за шагом расширяться", - добавил представитель DiDi.

"Мы уверены в нашей экспертизе по части работы с большими данными. Мы осуществляем более 10 млрд поездок в год по всему миру и по этому критерию являемся крупнейшей в мире технологической платформой перевозки пассажиров. Количество ежедневных поездок по всему миру достигло рекордного уровня 25 августа 2020 года - более 50 млн заказов, включая сервисы заказа такси, прокат велосипедов, логистику, доставку еды, а также прокат и обслуживание автомобилей", - сообщили в компании.

"Мы все еще изучаем местный рынок, но мы видим, что водители и партнеры, включая компании такси, могли бы использовать более совершенные инновационные технологии для повышения своей эффективности и получения большего дохода", - указал представитель пресс-службы.

Безопасность сервиса

Как отметили в компании, расширение таксопарка будет происходить при сохранении всех мер безопасности. "Водители проходят через строгий процесс проверки, который включает тщательную проверку официальных документов, удостоверяющих личность, а также детальную проверку на предмет криминального прошлого", - сообщил представитель DiDi.

"Мы уже открыли собственные сервис-центры и центры данных в России. Наша обработка данных полностью соответствует российским законам", - заявили в компании, добавив, DiDi будет сотрудничать с правоохранительными органами РФ для обеспечения безопасности пользователей сервиса.

25 августа сервис DiDi начал работу в России: первым городом, где он появился, стала Казань.

DiDi Chuxing - крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР. Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, карпулинга (совместного использования частного автомобиля), доставки еды и другие. Клиентами компании являются 550 млн пользователей по всему миру. Помимо России, DiDi также осуществляет свою деятельность в Австралии, Японии, Бразилии (под брендом 99), Мексике, Чили, Колумбии и Панаме.