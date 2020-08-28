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Источник: программа кешбэка за туры по России может быть перезапущена осенью

Условия участия в программе могут быть скорректированы под запросы туристов и бизнеса

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Программа кешбэка за туры по России может быть перезапущена осенью с изменением ряда условий. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к обсуждению этого вопроса.

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"Важность и правильность данной меры никто под сомнение не ставит. Сейчас всех волнует - не разовая ли это акция. Программа привлекла к себе слишком много внимания, поэтому, с учетом важности туризма в позитивной повестке, может быть принято решение о ее продолжении уже этой осенью. Условия участия в программе также могут быть скорректированы под запросы туристов и бизнеса. Уже сейчас понятно, что второе окно продаж должно быть шире, а минимальное количество ночей - меньше. Также может быть изменен ряд других условий", - сказал источник.

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