Источник: программа кешбэка за туры по России может быть перезапущена осенью

"Важность и правильность данной меры никто под сомнение не ставит. Сейчас всех волнует - не разовая ли это акция. Программа привлекла к себе слишком много внимания, поэтому, с учетом важности туризма в позитивной повестке, может быть принято решение о ее продолжении уже этой осенью. Условия участия в программе также могут быть скорректированы под запросы туристов и бизнеса. Уже сейчас понятно, что второе окно продаж должно быть шире, а минимальное количество ночей - меньше. Также может быть изменен ряд других условий", - сказал источник.