Эксперты: продажи авто в России в августе вырастут на 2-3%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Продажи новых автомобилей в России в августе могу вырасти на 2-3% относительно прошлогодних результатов, однако есть риск, что в сентябре динамика рынка начнет ухудшаться и он снова окажется в "минусе". Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Аналитики сходятся во мнении, что несмотря на ожидаемый рост продаж в августе, результаты будут слабее июльских (+6,8% по статистике АЕБ). Основная причина этого - дефицит автомобилей у дилеров.

"Рост будет меньше, чем в июле, потому что машин у дилеров просто нет. Многие сейчас оформляют заказ, который получат в сентябре - октябре, а то и в ноябре. Поэтому, если рост будет, то не таким безумным как в июле, когда было +7%, а примерно +2-3%", - считает автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, в августе продолжится эффект отложенного спроса, который наблюдался на рынке в прошлом месяце. "По итогам месяца мы будем либо близко к нулю, либо в небольшом плюсе", - полагает он.

"Август будет точно ниже, чем июль, - отмечает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. - Одна из причин, по которой спрос пока продолжается - это то, что цены пока не подняли в той мере, в какой поднялся курс доллара".

Относительно прогнозов на сентябрь оценки экспертов расходятся. Так, Моржаретто ожидает по его итогам рост в пределах 3%, Беспалов же прогнозирует возможное падение авторынка. "Я думаю, что в сентябре, скорее всего, динамика рынка начнет ухудшаться. Эффект отложенного спроса будет угасать, - рассуждает он. - Отложенный спрос будет реализован в июле - августе, а цены на автомобили расти - это тоже будет потихоньку снижать спрос. В сентябре, скорее всего, будет уже минус".

Оценка автодилеров

Предварительные результаты продаж автодилеров за август совпадают с положительным прогнозом экспертов. "Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что повышенный спрос на автомобили сохранился и в августе. В компании "Рольф" рост продаж в августе на текущую дату - 23% для новых автомобилей и 14% для автомобилей с пробегом", - сообщил директор по развитию "Рольфа" Владимир Мирошников. При этом в компании отмечают, что потенциал роста продаж сдерживает нехватка самых востребованных моделей и комплектаций.

О дефиците автомобилей в массовом и премиальном сегментах также сообщают в "Авилоне". "Несомненно, это наиболее заметный тренд, который сегодня влияет на авторынок. И в связи с временной нехваткой мы ожидаем, что по некоторым брендам август может оказаться чуть слабее июля", - сообщил председатель правления компании Андрей Павлович.

По подсчетам "Автомира", рост продаж в августе составит 6%, а сентябрь, вероятно, будет на уровне прошлого года.

Корректировка годового прогноза

На фоне позитивной динамики на российском авторынке эксперты скорректировали годовой прогноз. В целом в 2020 году они ожидают падения продаж новых автомобилей на 15-25%.

"Если раньше говорили -20%, то, может быть, ситуация будет немного лучше, можно будет выйти на -15%. Падение будет - это однозначно, учитывая чудовищные цифры апреля, когда было -70%", - считает Моржаретто.

Удалов также улучшил свой прогноз по продажам новых автомобилей с изначальных минус 30-50% до минус 15-25% по итогам года.

Беспалов полагает, что продажи упадут на 18%, подчеркнув, что сейчас ситуация на рынке крайне нестабильная и неопределенная. "Много факторов могут повлиять - это и обесценивание рубля, повышение цен и будет вторая волна (пандемии коронавируса - прим. ТАСС) или нет", - пояснил он.