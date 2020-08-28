РБК: заемщик Сбербанка обеспечил в июле рекорд прироста проблемных кредитов

ь у Сбербанка увеличилась (в пересчете на доллары) в 5,3 раза, тогда как в остальных банках в целом - всего на 3,9%. Рублевая корпоративная просрочка за июль у Сбербанка возросла на 35,4%, в остальных банках - всего на 0,3%.

"На основании столь радикального отличия от рыночного уровня можно сделать вывод о том, что на просрочку вышло очень небольшое число очень крупных заемщиков Сбербанка", - отметил изданию аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

В Сбербанке ТАСС сообщили, что за исключением одного частного случая, просроченная задолженность по остальным корпоративным клиентам за этот период не выросла, платежная дисциплина остается на хорошем уровне.

"За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов. Увеличения просрочки не наблюдаем", - отметили в банке.

Ранее в обзоре Банка России также сообщалось, что на счета просроченной задолженности вынесены старые проблемные кредиты крупного заемщика, риски по которому в значительной мере покрыты резервами и не несут угрозы для сектора. Однако на момент публикации в ЦБ на запрос издания не ответили.

В новость были внесены изменения (09:07 мск) — добавлен комментарий Сбербанка.