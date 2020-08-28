"Ъ": "Роснефть" пытается избежать убытков, изменив формулу демпфера

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская нефтяная компания "Роснефть" пытается добиться от правительства изменения формулы демпфера, чтобы снизить убытки, которые она несла во время пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Как сообщает издание, "Роснефть" направила в правительство письмо, предложив скорректировать формулу демпфирующей компоненты к обратному акцизу на нефть, но в ходе прошедшего в Минэнерго совещания, окончательного решения принято не было. "Роснефть" предлагает пересмотреть политику обнуления демпфера, при которой он бы обнулялся, если реальные внутренние цены на 10% ниже условных (сейчас обнуляется если внутренние цены на 10% выше).

В "Роснефти", Министерстве энергетики РФ, а также в секретариате вице-премьера Юрия Борисова не прокомментировали "Коммерсанту" предложения "Роснефти".

В свою очередь, в Минфине изданию заявили, что принятие биржевых цен в качестве условных приведет к уменьшению бюджетных доходов, что недопустимо. Министерство выступает против инициативы "Роснефти", и сегодняшняя бюджетная политика выгодна им при любых ценах на топливо. При этом другие крупные нефтяники согласны, что демпфер надо корректировать. Два источника "Коммерсанта" на рынке отмечают, что демпфер "устарел" и надо "ориентироваться на нынешние макроэкономические показатели".

О демпфере

Суть работы механизма в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли. По оценке замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, нефтяники могут перечислить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу при цене нефти $25-30 за баррель.