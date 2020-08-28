В Хабаровском крае для льготных перелетов на север дополнительно выделили 72,9 млн рублей

ТАСС, 28 августа. Власти Хабаровского края дополнительно выделили 72,9 млн рублей для льготных перелетов в северные районы региона, сообщается в пятницу на сайте регионального перевозчика "Хабаровские авиалинии".

"Для обеспечения субсидированных перевозок по программе льготных авиаперевозок на северные районы Хабаровского края выделены дополнительные средства в размере 72 998, 47 млн рублей. Средства перераспределены из резервного фонда Правительства края. Из этой суммы КГУП "Хабаровские авиалинии" будут направлены 66 998,47 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время в крае продолжают действовать льготные авиаперелеты в северные районы. Стоимость такого билета до Хабаровска или в обратном направлении составляет 4,5 тыс. рублей для взрослого пассажира, что является вдвое меньше обычной стоимости. Всего с начала года продано более 17,9 тыс. льготных билетов на сумму около 94 млн рублей.

В августе по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева на организацию перевозок жителей Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко (северных районов) из краевого бюджета дополнительно было выделено 33 млн рублей. Всего на реализацию программы в 2020 году предусмотрено 104,6 млн рублей.

"Хабаровские авиалинии" - единственное в Хабаровском крае авиапредприятие специализируется на региональных перевозках пассажиров и грузов регулярными и чартерными маршрутами. Работает с 2004 года. Флот предприятия насчитывает четыре самолета.