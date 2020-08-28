Мишустин утвердил правила субсидирования ввоза препарата "Онкаспар" в Россию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования ввоза препарата "Онкаспар" в Россию. Документ, подписанный 24 августа, опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата "Онкаспар" для лечения детей с тяжелой патологией", - говорится в пояснительной записке к документу.

Утвержденные правила включают обязательные требования к медорганизациям для получения субсидирования, в том числе отсутствие обязанностей по уплате налогов, просроченной задолженности перед федеральным бюджетом. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации или получать средства на этот препарат из бюджета на основании иных документов.

Также в документе прописаны условия возвращения медорганизациями полученных субсидий в случае выявления факта нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных этими правилами.

Минздраву РФ поручено определить потребность медицинских организаций в лекарстве и представить в Минпромторг РФ соответствующую информацию. В случае изменения потребности медорганизаций в препарате в сторону уменьшения Минздрав в праве перераспределить невостребованный препарат другой организации.

В апреле Мишустин подписал распоряжение о выделении более 270 млн рублей в 2020 году на закупку 1,5 тыс. упаковок "Онкаспара". Лекарство производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. Закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод.