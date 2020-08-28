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ЕС подал апелляцию в споре с Россией по энергокорректировкам

Минэкономразвития подчеркивает, что Брюссель таким образом пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Евросоюз подал апелляцию в споре по энергокорректировкам, тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы ВТО, принятое в пользу РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.

"Из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США, апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 г. и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Тем не менее, перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию "в пустоту" в споре по "энергокорректировкам", тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы", - говорится в сообщении.

Минэкономразвития подчеркивает, что Брюссель таким образом пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер. "Разочарованы действиями наших партнеров из ЕС. Считаем, это решение идет вразрез с заявлениями Евросоюза о необходимости соблюдения норм права ВТО", - отметили в министерстве.

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