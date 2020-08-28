Исследование: россияне во время пандемии стали меньше тратить на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Средние траты россиян на жилищно-коммунальные услуги в июне 2020 года снизились по сравнению с началом года на 31%, в том числе на фоне решения правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до 2021 года. Об этом говорится в исследовании Qiwi.

Компания "Биллинг Онлайн Решения", развивающая в рамках контура группы Qiwi сервисы автоматизации бизнес-процессов для рынка ЖКХ, проанализировала динамику платежей по коммунальным услугам в регионах России в 2020 году. Аналитика основана на платежных данных биллинговой системы, включающей более миллиона активных пользователей по всей России.

Так, аналитики выяснили, что уровень оплаты по начислениям жилищно-коммунальных услуг за март - апрель снизился на 12% в сравнении с январем - февралем этого года. При оплате квитанций за май снижение по сравнению с началом года достигло 24%, а за июнь - 31%. Средний чек начислений по ЖКУ за май - июнь по России составил 1 759 рублей.

"Причиной снижения оплат по ЖКУ во втором квартале стало уменьшение доходов населения в период пандемии, но наиболее резкий скачок в мае - июне произошел после решения правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до января 2021 года. Многие россияне восприняли это постановление как возможность временно не платить за коммунальные услуги, не принимая во внимание, что это приведет к появлению больших задолженностей к концу года. В августе мы наблюдаем восстановление уровня оплат к докризисным показателям, но пока не идет речи о выплате накопленных долгов", - отмечает гендиректор "Биллинг Онлайн Решения" Денис Грибков.

Городами с наибольшим снижением оплат по ЖКУ в июне в сравнении с февралем этого года стали Ростов-на-Дону (29%), Воронеж (28%), Екатеринбург (25%), Краснодар (25%), Новосибирск (25%), а также города с населением менее 500 тыс. человек. В Москве доля оплат снизилась всего на 10%. В июле уровень оплаты по ЖКУ продолжил падать: при оплате квитанций за июнь в сравнении с маем оборот в Воронеже снизился на 32%, в Новосибирске - на 30%, в Москве - на 17%, в Мурманске - на 9%, в Тюмени - на 5%.

Самый высокий средний чек за май - июнь отмечается в Екатеринбурге (3 100 рублей), Петропавловске-Камчатском (3 044 рубля), Краснодаре (2 776 рублей), Тюмени (2 400 рублей).