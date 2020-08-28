Wind Power LAB представила технологию мониторинга морских электростанций с помощью дронов

ТАСС, 28 августа. Датская компания Wind Power LAB разработала методологию инспектирования внутренних лопастей офшорных ветряных турбин с помощью квадрокоптеров, сообщает издание Offshore Wind.

"Сочетание передовой техники и качественного программного обеспечения является основой продуктов и решений нашей компании. Мы рады стать ключевым партнером в данном проекте и реализовывать важные для ветроэнергетики инициативы, связанные с оптимизацией работы офшорных ветряных электростанций", - сказал генеральный директор и основатель Wind Power LAB Андерс Репке.

По сообщению компании, применение беспилотников для сбора данных в труднодостижимых областях лопастей турбины позволяет полностью автоматизировать сложные задачи, ранее выполняемые техниками на высоте 100 м над уровнем моря. Кроме того, ожидается, что информация, собираемся беспилотниками, позволит своевременно обнаруживать и классифицировать дефекты, предупреждая возможные сбои и сокращая необходимое для технического обслуживания время.

К настоящему моменту новая технология была испытана как в экспериментальных, так и в полевых условиях на действующей турбине мощностью 3,6 МВт. Испытания проводились в сотрудничестве с датским энергопровайдером Orsted.