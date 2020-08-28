Белорусские банки прекращают выдачу кредитов на фоне нестабильной обстановки в республике

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Банки Белоруссии на фоне политического кризиса прекращают выдачу кредитов населению, кредитование физических лиц уже остановил один их системообразующих банков республики БПС-Сбербанк, а также Технобанк, РРБ-Банк, Белгазпромбанк и другие.

С 28 августа "БПС-Сбербанк" перестает выдавать кредиты для физических лиц под любые цели, а немногим ранее приостановил выдачу кредитов на покупку жилья. "С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам", - сообщает банк на своем официальном сайте. С 28 августа также все кредиты будут приостановлены в Технобанке. "Информацию о возобновлении можно отслеживать на нашем сайте", - сообщили в банке. Также Абсолютбанк сообщает, что кредитование временно приостановлено, не выдает потребительские кредиты сейчас также Белгазпромбанк.

С 26 августа БТА Банк временно приостановил выдачу потребительского кредита "Универ". Белорусский народный банк не выдает кредиты физлицам на автомобили и недвижимость с 25 августа, кредитование в РРБ-Банке приостановили еще с 18 августа.

Ранее Национальный банк Белоруссии сообщил, что с 24 августа по 15 сентября приостанавливает операции по поддержанию ликвидности. Причина решения - существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что "оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок".

По-прежнему наблюдается спрос со стороны населения на иностранную валюту, в связи серьезным падением курса белорусского рубля.

27 августа президент Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время "внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок, некоторые люди этому поддаются - валюту из банков забирают и так далее", он подчеркнул, власти не допустят обвала национальной валюты.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, затем ряд предприятий заявил о начале забастовки.