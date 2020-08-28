Эксперты обнаружили утечку данных 150 млн пользователей Facebook, Instagram и Linkedin

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Эксперты по кибербезопасности обнаружили в открытом доступе данные более 150 млн пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram, включая имена и номера телефонов. Об этом ТАСС сообщил основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

"Всего на обнаруженном в открытом доступе сервере Elasticsearch находятся данные более 150 млн пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram, включая более 81 млн профилей пользователей Facebook, более 66 млн профилей пользователей LinkedIn и свыше 11 млн профилей Instagram", - отметил он.

База данных в основном содержит пользовательские имена, ссылки на профиль, электронную почту, страны, информацию о подписчиках, а также места работы и должности (обе графы - для Linkedin), отметил Оганесян. При этом число российских пользователей в "слитой" базе точно не известно, но оно невелико, так как база собиралась китайской компанией "Shenzhen Benniao Social Technology" (socialarks.com) в интересах китайских компаний, работающих на зарубежных рынках.

На прошлой неделе специалисты по информационной безопасности уже обнаружили сервер с данными 200 млн пользователей социальных сетей Twitter и Weibo, чуть позже - сервер с данными 57 млн пользователей LinkedIn, включая данные о нескольких тысячах аккаунтов россиян.