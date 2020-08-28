Число участников оборота табачной продукции превысило 100 тысяч

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. компаний из табачной отрасли зарегистрировались в системе маркировки "Честный знак". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"В системе маркировки зарегистрировались более 100 тыс. компаний, работающих с табаком, наибольшее число участников - более 23,4 тыс. - зарегистрировано в Центральном федеральном округе", - говорится в сообщении.

По данным одного из крупнейших производителей табака "Филип Моррис Интернэшнл" в России, большинство торговых точек, реализующих табачную продукцию, уже подключились к системе. "Мы с удовлетворением отмечаем, что темпы регистрации в системе "Честный знак" значительно ускорились, особенно накануне 1 июля - даты запрета на оборот немаркированной табачной продукции и вступления в силу полной прослеживаемости", - приводит ЦРПТ слова представителя компании Александра Мироненко.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет.