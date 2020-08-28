Правительство подготовит второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство РФ планирует подготовить второй пакет законодательных мер поддержки IT-отрасли, который будет направлен на защиту интересов российских производителей. Об этом в ходе IV заседания Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Премьер-министр в "Иннополисе" встречался с представителями индустрии, результатом было большое количество законодательных инициатив. Но это не разовая акция, у нас должен быть постоянный диалог с индустрией. Мы должны чувствовать обратную связь, слушать предложения, и лучшие из них найдут свое применение. Мы будем готовить второй пакет законодательных изменений, которые будут упрощать вашу работу, защищать интересы российских производителей, создавать возможности для развития, поддержки", - сказал он.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минкомсвязи. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.