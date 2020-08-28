Пермский край и МТС договорились о создании выделенных зон 5G на территории предприятий

ТАСС, 28 августа. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках развития цифровой экономики. Одним из направлений сотрудничества станет создание выделенных зон 5G на территории предприятий региона, сообщается в пятницу на сайте губернатора и правительства Пермского края.

"Ключевым направлением сотрудничества станет создание выделенных (Private) зон 5G на территории промышленных предприятий края и развитие пилотных зон "умного города". Инвестиции МТС в регион до конца 2022 года составят более 1,5 млрд руб", - говорится в сообщении.

По информации властей, развитие зон Private 5G позволит местным предприятиям активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве. Оно будет реализовано в рамках полученной МТС лицензии на оказание услуг в новом стандарте связи.

Компания также планирует развивать на территории региона пилотные зоны "умного города", продолжится реализация пилотного проекта "Безопасный цифровой детский сад" в Соликамске. В рамках "умного города" запланирована реализация пилотного проекта по внедрению системы контроля управления доступом в учебные заведения Перми по биометрическим меткам учеников.

"В частности, рассчитываем, что в рамках соглашения МТС реализует и социальные проекты, в том числе по охвату сотовой связью на дорогах и по ликвидации оставшихся "белых пятен". Например, на одной из ключевых трасс региона, Пермь - Березники, еще есть "белые пятна" по сотовой связи. Будем надеяться, что их удастся ликвидировать. Уверен, что исполнение соглашения повысит инвестиционную привлекательность нашего региона", - цитирует Махонина пресс-служба.

В рамках соглашения стороны также планируют сотрудничество в реализации региональных социально-культурных проектов, сохранения культурно-исторического наследия региона, развития его туристического потенциала.