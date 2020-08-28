Песков: события в Белоруссии не способствуют стабильности российской экономики

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. События в Белоруссии не могут не оказывать негативного влияния на российскую экономику, учитывая тесные связи двух стран, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

от президентских выборов к протестам

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

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По его словам, это вызывает обеспокоенность властей.

"Происходящее в Белоруссии явно не способствует экономическому развитию и экономической стабильности, скорее наоборот. Учитывая, что мы вместе являемся участниками интеграционных объединений, ЕврАзЭС, учитывая наше Союзное государство, конечно, это тема, которая вызывает нашу обеспокоенность", - заявил Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, у России есть "определенный запас прочности экономики, что позволяет поддерживать все процессы экономические в стабильном состоянии и хеджировать риски".