Песков: контакты по теме рефинансирования белорусского госдолга перед РФ продолжаются

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Контакты по вопросу о рефинансировании долга Белоруссии перед Россией продолжаются по линии финансовых властей двух стран. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям, именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами. Контакты продолжаются", - сказал представитель Кремля.

Ранее Минфин РФ сообщал, что рассмотрит запрос Белоруссии о рефинансировании долга республики в $1 млрд в случае его поступления.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщал, что всего в текущем году страна должна выплатить около $3,6 млрд по валютному госдолгу, из них $2 млрд уже выплачены.

По данным Минфина республики, по состоянию на июль 2020 года внешний долг Белоруссии составил $18 млрд.