Более 10 стран изучают опыт РФ для регистрации вакцин от COVID-19

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 10 стран - партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) изучают опыт РФ для ускоренной регистрации вакцин и препаратов от коронавируса, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Регистрация в Китае вакцины Sinovac от коронавирусной инфекции по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации (emergency use) показывает, что многие страны идут по пути России в этом вопросе. Китай начинает защищать своих врачей и учителей по российскому образцу, предоставляя вакцину для групп выского риска. Сейчас больше 10 стран - партнеров РФПИ изучают российский опыт для ускоренной регистрации препаратов и вакцин против коронавируса с доказанной безопасностью, основанных на проверенных решениях, таких как аденовирусы человека, используемые в российской вакцине "Спутник V", - сказал Дмитриев.