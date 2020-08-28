Ярославская область планирует увеличить производство товарной рыбы в 30 раз к 2022 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Производство товарной рыбы в Ярославской области планируется увеличить к 2022 году более чем в 30 раз, ожидается, что благодаря развитию инвестиционных проектов в сфере аквакультуры этот показатель достигнет 1,6 тыс. тонн. Об этом на всероссийском совещании с участием Росрыболовства в Рыбинском районе Ярославской области сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов.

"По оптимистичным прогнозам, к 2022 году на территории региона планируется увеличить производство товарной рыбы до 1,6 тыс. тонн, объемы добычи водных биоресурсов вырастут до 2 тыс. тонн, будет обновлено 43% основных производственных фондов, привлечено 1,3 млрд рублей долгосрочных инвестиций", - сообщил Холодов в своей презентации.

По данным регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка, производство товарной рыбы в Ярославской области ежегодно увеличивается. В 2019 году этот показатель составил около 30 тонн, что на 10 тонн больше, чем в 2018 году. "По прогнозам, в 2020 году производство товарной рыбы вырастет до 51 тонны, что на 70% больше, чем в 2019 году", - сообщили в департаменте.

Рост производства товарной рыбы планируется за счет реализации инвестиционных проектов. На территории региона реализуется пять инвестиционных проектов в области аквакультуры с общим объемом инвестиций около 800 млн рублей. Хозяйствам оказывается поддержка федерального и регионального уровня.

Всероссийское совещание, посвященное сохранению водных биологических ресурсов, промышленному и любительскому рыболовству в бассейне Верхней Волги проводится в пятницу в Рыбинском районе Ярославской области. Совещание проходит под руководством главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова при участии представителей Московско-Окского территориального управления, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Главрыбвода, Росводресурсов, а также представителей власти из регионов.