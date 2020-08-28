Портфельная компания Rusnano Sistema заняла 2-е место среди крупнейших VSaaS-компаний РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon занял второе место в списке крупнейших российских VSaaS-компаний после "Ростелекома", сообщает в пятницу пресс-служба группы "Роснано".

"Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon занял вторую строчку списка крупнейших российских VSaaS-компаний по итогам 2019 года. В 2018 году Ivideon привлек 8 млн долларов от инвестиционных фондов Rusnano Sistema (создан совместно АФК "Система" и "Роснано") и Skolkovo Ventures. Чистая сервисная выручка Ivideon за прошлый год от облачного видеонаблюдения составила около 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Рейтинг составила аналитическая компания Smart Ranking. Всего в список вошли 10 компаний, которые формируют большую часть российского рынка VSaaS-услуг. По данным Smart Ranking, общий объем выручки крупнейших игроков в России за 2019 год составил 3,1 млрд рублей.

Отмечается, что первое и третье места в рейтинге заняли одни из крупнейших телекоммуникационных операторов страны - "Ростелеком" и "ЭР-Телеком". "Показатель профильной выручки "Ростелекома", который включает стоимость облачного хранения, облачную обработку данных, аналитику, аренду оборудования и каналов связи для полноценного предоставления услуги, обслуживание установленных камер и т. д., составил 1,8 млрд рублей. По оценкам экспертов рынка, чистая сервисная выручка оператора может составлять около 30% от указанной суммы", - говорится в документе.

Генеральный директор Ivideon Андрей Юдников, слова которого также приводятся в сообщении, выразил надежду на дальнейший рост сервисной выручки компании от видеонаблюдения. "Наш сервис успешно работает уже десять лет. Нет сомнений, что мы сохраним тенденцию роста сервисной выручки от видеонаблюдения на уровне 40% в год за счет усиления позиций в сегменте b2b. Это позволит нам еще более активно развивать продукты видеоаналитики, которые пользуются все большим спросом, в том числе у крупных федеральных и международных компаний", - сказал Юдников.

VSaaS (от англ. "видеонаблюдение как услуга") представляет собой комплекс технологий и решений, которые позволяют хранить, управлять, записывать и воспроизводить видеоматериалы с камер наблюдения из облака. При этом пользователям не нужно покупать оборудование и программное обеспечение для хранения и управления записями, для этого достаточно камер и подключения к интернету.

О "Роснано"

АО "Роснано" создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.