Удмуртия до конца года планирует произвести почти 860 тыс. тонн молока

ИЖЕВСК, 28 августа. /ТАСС/. Объем валового производства молока в Удмуртии к концу года, по планам властей, составит 858 тыс. тонн, сообщила в пятницу на расширенном заседании общественного совета при Минсельхозе республики вице-премьер региона Ольга Абрамова.

"Производство молока в хозяйствах всех категорий по итогам 7 месяцев у нас составило 511 тыс. тонн. Прогноз производства [в 2020 году] - 858 тыс. тонн", - сказала Абрамова.

По ее словам, за семь месяцев текущего года рост валового производства составляет 5%, а реализация продукции увеличилась на 6%. "Вместе с тем у нас есть еще ряд моментов, который нам еще необходимо отрабатывать в молочном животноводстве, в том числе, это технологические вопросы и вопросы по содержанию, по развитию молодняка. Это наша с вами текущая задача", - добавила вице-премьер.

Абрамова также отметила, что до конца года в Удмуртии появится почти 7 тыс. новых скотомест.

"В 2020 году у нас будет введено в эксплуатацию 6 985 скотомест. Понятно, что здесь у нас включена как реконструкция, так и строительство, причем строительство ферм взамен уже выбывающих, взамен уже ветшающих", - сказала Абрамова.

Как сообщал ранее ТАСС, производство молока в Удмуртии в 2019 году выросло более чем на 7,5%, до 820 тыс. тонн, за счет увеличения продуктивности стада. В 2020 году власти планировали также увеличить продуктивность скота - с 6,2 тыс. кг до 6,8 тыс. кг молока на голову.