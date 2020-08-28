ЦБ указал на недопустимость комиссий за перечисление займов на счет клиентов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ряд некредитных организаций берут комиссии с клиентов за перечисление на потребительского займа на их счет, что нарушает права потребителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Банк России в результате поведенческого надзора выявил, что некоторые некредитные финансовые организации берут с потребителя плату (комиссию) за перечисление на их счет потребительского займа. Такая практика ведет к увеличению издержек для гражданина и нарушает права потребителей, считает регулятор", - отмечается в сообщении.

В этой связи ЦБ подготовил информационное письмо, где напомнил, что услуга перечисления займа на счет не отделяется от услуги предоставления займа. Поэтому перечисление займа на счет не может быть платным.

"Банк России полагает, что перечисление суммы займа не может рассматриваться в качестве отдельной услуги, а является необходимым, сопутствующим условием для заключения договора потребительского займа и для возникновения обязательств по такому договору", - подчеркивается в письме.

Документ за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова был разослан в микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.