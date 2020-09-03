Сессия "Иммунная система мировой экономики" в рамках Столыпин-форума. Видеотрансляция

ТАСС/"Столыпин-форум"

В рамках III Столыпин-форума проходит пленарная сессия "Иммунная система мировой экономики". Эксперты в онлайн-формате обсуждают, каковы сценарии восстановления мировой экономики и стран в условиях пандемии коронавируса, какие рекомендации по восстановлению темпов роста могут быть даны развитым, развивающимся и сырьевым странам, а также возможно ли принять меры по укреплению иммунной системы мировой экономики.

В мероприятии, в частности, принимают участие зампредседателя правительства Юрий Борисов, президент Чешской торговой палаты, член международного совета Goldman Sachs Владимир Длоугы, основатель ГК "Русал" и "Фонда вольное дело" Олег Дерипаска, вице-президент по вопросам развития, финансов и институтов Всемирного банка Джейла Пазарбашиоглу, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель набсовета Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Титов, мэр Москвы Сергей Собянин и директор по вопросам глобальной экономики и развития ЕБРР Александр Плеханов.

Модератор дискуссии - президент коммуникационной группы компаний "Михайлов и партнеры" Марианна Максимовская.