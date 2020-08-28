Хайнань издал руководство для инвесторов по освоению потенциала порта свободной торговли

ХАЙКОУ, 28 августа. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань опубликовали подробное руководство для инвесторов, в котором изложена ключевая информация о потенциале регионального порта свободной торговли. Документ размещен в электронном виде на странице администрации острова в социальной сети WeChat.

Руководство состоит из понятных и легко запоминающихся схем, графиков, географических карт и комментариев. В нем приводится важная информация, которая обычно интересует компании, планирующие расширить сферу бизнеса. В документе из 90 страниц перечислены всевозможные преимущества этой особой экономической зоны.

Составители приводят в руководстве контакты лиц, отвечающих за развитие 11 инновационных площадок, находящихся в различных частях острова. Брошюра содержит телефоны и электронные адреса официальных представителей городов и уездов Хайнаня, в обязанности которых входит налаживание контактов с инвесторами. Для подробного обсуждения всех интересующих вопросов бизнесменам предложено пользоваться государственными услугами в режиме "единого окна" и осуществлять диалог напрямую с компетентными ведомствами. Так, любой желающий может связаться с управлением международного экономического развития провинции по недавно созданной горячей линии и получить всю необходимую полезную информацию по-русски, а также на английском, китайском и немецком языках.

Администрация острова достаточно подробно объясняет в руководстве стратегические задачи развития Хайнаньского порта свободной торговли, перечислив их в 60 пунктах. Власти предлагают в деталях ознакомиться с преимуществами, которые китайские и иностранные компании могут для себя извлечь в процессе экономического развития провинции. Это касается как льготного налогообложения, отмены пошлин, так и визовой, социальной политики, защиты прав на интеллектуальную собственность.

Отдельное внимание в документе уделено отраслевому фактору. Предприниматели могут узнать интересные факты о беспошлинной торговле на Хайнане, о круизном и яхтенном бизнесе, инфраструктурных и культурно-образовательных проектах, о местной авиакосмической программе, о финансовом секторе и сфере информационных технологий региона, об альтернативной энергетике, медицине и фармацевтике, нефтяной промышленности этой южнокитайской провинции. В перечне перспективных направлений, на которые хайнаньское руководство обращает особое внимание, - проведение глубоководных исследований, развитие аграрного хозяйства в условиях тропиков.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.