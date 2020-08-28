Клубы стратегических инициатив планируется создать во всех регионах России в 2021 году

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 28 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив намерено в 2021 году создать клубы стратегических инициатив во всех регионах страны, сообщила в пятницу ТАСС в кулуарах форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" глава АСИ Светлана Чупшева.

"Во всех регионах будем создавать, - сказала Чупшева. - Думаю, что в следующем году у нас в каждом субъекте будут созданы такие клубы".

В этом месяце клубы были открыты на Камчатке, в Краснодарском крае и Крыму. Как отмечала Чупшева, АСИ намерено предоставить членам клубов доступ ко всей экосистеме агентства - сети "Точек кипения", федеральным экспертам, базе решений "Смартека". По ее словам, на этой площадке инициативные жители могут найти единомышленников, сформировать команды вокруг идеи, довести ее до проекта и реализовать.

Участником клуба можно стать по рекомендации существующих членов организации через общественного представителя агентства в регионе.