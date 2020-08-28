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Удмуртия планирует увеличить валовый сбор зерна в 2020 году на 54 тыс. тонн

Всего планируется заготовить около 680 тыс. тонн зерна

ИЖЕВСК, 28 августа. /ТАСС/. Удмуртия в 2020 году планирует заготовить около 680 тыс. тонн зерна, что выше уровня прошлого года на 54 тыс. тонн, сообщила в пятницу на расширенном заседании общественного совета при Минсельхозе республики вице-премьер региона Ольга Абрамова.

"В текущем году мы прогнозируем валовый сбор и ориентируемся на цифру в 700 тыс. тонн в бункерном весе, это порядка 680 тыс. тонн в амбарном. За 7 месяцев 2020 года мы с вами убрали зерна в объеме 360,9 тыс. тонн", - сказала Абрамова.

В прошлом году объем заготовленного зерна составил 626 тыс. тонн.

По словам Абрамовой, в республике уже убрали более 56% площадей, что выше уровня прошлого года. "По кормам у нас в текущем году картина лучше, чем в предыдущем. Важно понять, какие корма мы заготовили, поэтому хозяйства уже начинают сдавать анализ заготовки", - добавила вице-премьер.

Согласно представленным Абрамовой данным, республика также в 2020 году планирует с 5,2 тыс. га собрать 3,9 тыс. тонн льна-долгунца, что выше уровня прошлого года на 2,2 тыс. тонн.

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