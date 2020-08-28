СМИ: США вводят санкции против крупнейшей в мире судостроительной компании

ВАШИНГТОН, 28 августа. /TASS/. China Shipbuilding Group входит в число 24 китайских компаний и частных лиц, включенных в новый санкционный список США, сообщает Splash.

Согласно заявлению Министерства торговли США, Вашингтон ввел санкции против 24 китайских компаний, участвовавших в строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море.

Пекин строит новые искусственные острова в регионе с намерением размещать на них военные аэродромы, системы ПВО, а также противокорабельные системы вооружений, чтобы взять под контроль районы шельфа, где были обнаружены крупные запасы углеводородов.

Санкции предусматривают ограничение продажи произведенных в США товаров, а также товаров, содержащих произведенные в США комплектующие и технологии.

China Shipbuilding Group была образована в прошлом году в результате слияния государственных судостроительных компаний CSIC и CSSC.