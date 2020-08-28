Эксперт: позиция ЕС в споре с Россией в ВТО говорит о кризисе в торговой политике Европы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подача Евросоюзом апелляции в споре с РФ по энергокорректировкам свидетельствует о серьезных структурных проблемах в торговой политике европейских стран, а также изменениях в политике и подходах ЕС как члена ВТО, считает генеральный директор Центра экспертизы по ВТО Полина Тонких.

По ее мнению, подобная ситуация не может быть воспринята международным экспертным сообществом без удивления.

"Намерение Европейского союза помешать исполнению выигранного Российской Федерацией спора по энергокорректировкам свидетельствует о существующем кризисе и серьезных структурных проблемах в торговой политике европейских стран. Подобная ситуация не может быть воспринята международным экспертным сообществом без удивления. Основополагающие принципы многосторонней торговой системы подразумевают соблюдение международных обязательств, последовательность, а также добросовестность в принятии решений национальными правительствами. В последние десятилетия ЕС считался одним из наиболее принципиальных членов ВТО, приверженных соблюдению правил и принципов международной торговли. Сейчас же мы наблюдаем перелом политики и подходов ЕС", - сказала Тонких ТАСС.

По мнению эксперта, Европейский союз воспользовался нынешней уязвимостью механизма разрешения споров ВТО и пытается сам избежать ответственности за действия, признанные незаконными на международном уровне, причем на основании правил, выработанных при активном участии ЕС. "Блокирование со стороны ЕС результатов спора об энергокорректировках с помощью апелляции "в пустоту" ставит под угрозу собственные достижения ЕС в торговом сотрудничестве. Подобными действиями Европейский союз ставит под сомнение подписанные им торговые соглашения, которые при текущем подходе ЕС будут восприниматься не иначе, как выстроенные на песке. Тем самым, собственные достижения ЕС в торговых переговорах могут быть перечеркнуты. В этой связи возникает серьезный, возможно фундаментальный по своей значимости вопрос: как в дальнейшем выстраивать отношения ЕС? Как с ЕС договариваться?" - говорит Тонких.

По ее мнению, с правовой точки зрения подача ЕС апелляции ведет к тому, что решение третейской группы не будет утверждено на заседании органа по разрешению споров, а у ЕС не возникнет обязательств его выполнить. "Ситуация подвисает на неопределенный срок, вплоть до момента, когда членам ВТО удастся договориться о возобновлении деятельности апелляционного органа либо посредством иных договоренностей разрешить текущий кризис системы разрешения споров ВТО", - заключила Тонких.

История вопроса

24 июля третейская группа вынесла решение в пользу России по спору ВТО в связи с применением Европейским союзом методики энергокорректировок. Третейская группа признала противоречащей правилам ВТО практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Также отдельные меры ЕС в отношении сварных труб и нитрата аммония из России были признаны противоречащими правилам организации. Третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с нормами ВТО.

В пятницу стало известно, что Евросоюз подал апелляцию в споре с РФ по энергокорректировкам, тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы ВТО, принятое в пользу РФ. Минэкономразвития РФ подчеркивает, что Брюссель таким образом пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер. По оценке российского министерства, ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей.