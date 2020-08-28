Белорусский рубль упал на фоне нестабильной политической ситуации в стране

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Белорусский рубль на Белорусской валютно-фондовой бирже в ходе торговой сессии 28 августа продолжил падение на фоне политического кризиса в стране. Об этом свидетельствуют данные биржи на пятницу.

Так, в ходе торгов доллар вырос на 1,2 копейки, до 2,631 рубля, евро подорожал на 2,7 копейки - до 3,1696 рубля, российский рубль укрепился на 2,89 копейки, до 3,57 белорусских рублей за 100 российских рублей. Таким образом, чуть более чем за месяц доллар в Белоруссии вырос с 2,39 рубля почти до 2,65 рубля, в итоге белорусская валюта потеряла в цене к американской более 9%.

В таких условиях население стремится себя обезопасить от возможных рисков, среди граждан усилились девальвационные ожидания, значительно возрос спрос на валюту в обменных пунктах банков.

27 августа президент Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время "внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок, некоторые люди этому поддаются - валюту из банков забирают и так далее", он подчеркнул, власти не допустят обвала национальной валюты.

Ранее Национальный банк Белоруссии сообщил, что с 24 августа по 15 сентября приостанавливает операции по поддержанию ликвидности. Причина решения - существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что "оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок". Многие банки страны перестали выдавать потребительские кредиты физическим лицам.