Росатом в сентябре введет систему "умный город" в 13 атомных городах

КУБИНКА /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Росатом в 13 атомных городах в сентябре введет в промышленную эксплуатацию платформу "Умный город", направленную на повышение эффективности управления городским хозяйством. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора по стратегии "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в Росатом) Антон Зубков в кулуарах форума "Армия 2020".

"В Сарове, где "умный город" внедрен уже несколько лет, проблемы, связанные с уборкой мусора, сейчас устраняются в восемь раз быстрее, а те, что касаются качества городских дорог, - в полтора раза быстрее. Процесс согласования и контроля за ходом проведения земляных работ ускорился с 50 до 5 дней. Появился онлайн-контроль за работой муниципальных перевозчиков городского транспорта", - сказал Зубков.

Решение о передаче и внедрении платформы "умный город" в муниципалитетах атомных городов было принято в апреле этого года. Как отмечал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, этот шаг продиктован необходимостью повысить эффективность управления городским хозяйством в условиях сложной эпидемиологической ситуации. С июля этого года идет тестовая эксплуатация системы.

"Наша цель - за счет предоставления цифровых сервисов сделать жизнь жителей лучше, а администрации городов помочь эффективно выстроить процессы управления городом. Наши цифровые решения позволяют объединить все существующие в городе данные в одном центре, обеспечивают достоверность этих данных. Благодаря им повышается экономическая эффективность проектов, реализуемых в области ЖКХ и систем городского ресурсообеспечения, город получает возможность модернизировать и обновить коммунальную инфраструктуру", - добавил Зубков, отметив, что при необходимости Росатом может разработать дополнительные сервисы и услуги в зависимости от запросов и потребностей муниципалитета и включить их в систему "умный город".

О системе

Базовый функционал системы "умный город" позволяет администрациям отслеживать исполнение задач коммунальными службами, жителям - получать информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, полицейских участков, а депутатам - контролировать качество выполнения работ на своих территориях.

Дальнейшее развитие системы будет происходить с учетом потребностей администраций и запросов жителей городов.

При цифровизации городов и регионов Росатом опирается на методологию "Бережливый умный город", совместно с муниципалитетами сначала анализируя и более эффективно выстраивая управленческие процессы, а лишь потом, с учетом потребностей города, переводя ряд сервисов в цифровой формат.

Разработчик цифровых решений и отраслевой интегратор по направлениям "Умный город", "Чистая вода", "Концессия" - "Русатом Инфраструктурные решения". Компания в настоящее время внедряет цифровые решения различного уровня в работу муниципалитетов атомных городов, а также в Железноводске и городах Томской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской областей и других регионов.