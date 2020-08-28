В Москве зарегистрировано более 320 тыс. самозанятых

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали 324,4 тыс. самозанятых граждан в Москве, что составляет более трети по России. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая численность самозанятых в России достигла 1 млн, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек. У 82% зарегистрированных самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а 42% самозанятых вообще не имели официальных доходов за год до постановки на налоговый учет. По данным ФНС, всего 130 млрд рублей доходов таких людей вывели из серой зоны.

"На начало июля в Москве было зарегистрировано 324 400 плательщиков налога на профессиональный доход, это более трети от всех российских самозанятых. Их суммарный доход с начала запуска проекта в 2019 году составил более 66 млрд рублей", - сказал Ефимов.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

Так, 23 июня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что с 1 июля 2020 года все регионы смогут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых.