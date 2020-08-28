Новая версия портала госуслуг может быть представлена в сентябре - октябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ надеется представить новую версию портала госуслуг в сентябре - октябре. Об этом сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев во время рабочей поездки.

"Она [новая версия портала госуслуг] сейчас разрабатывается. Мы надеемся, что в сентябре - октябре мы ее представим", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда будет разработана новая версия портала.

В начале августа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщал, что основные работы по новой версии портала госуслуг, разработкой которого занимается "Ростелеком", планируется завершить до конца 2020 года. По словам Осеевского, компания ставит перед собой задачу, чтобы портал мог обеспечить предоставление не менее 100 млн услуг в сутки.

Впервые о новой версии портала госуслуг Глава "Ростелекома" сообщил на заседании ЦИК РФ 27 июля 2020 года. Тогда Осеевский сказал, что сейчас идет активная работа по созданию новой версии портала.

Работа Единого портала госуслуг была наиболее востребована во время пандемии. В пиковые моменты, когда сервис принимал заявления на допвыплаты детям в возрасте от 3 до 16 лет, на портале оформлялось более 3 тыс. обращений в минуту, в среднем этот показатель составил 1,5 тыс. в минуту. В первые сутки после запуска услуги портал получил свыше 2 млн обращений, что примерно в 10 раз превысило среднесуточную норму, которая была до этого, заявляли ранее в Минкомсвязи.