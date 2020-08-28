Цыбульский: новые законы выравнивают условия для бизнеса в Арктике с центром России

МОСКВА, 28 августа. Вступивший в силу пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике позволяет выровнять условия ведения бизнеса в Арктике с основной территорией РФ. Такое мнение высказал в пятницу журналистам врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский по итогам встречи с главой Минвостокразвития РФ Александром Козловым.

"Это сильно выравнивает те условия, которые есть в центральной части России для представителей бизнеса и на Севере с учетом тех издержек, которые там существуют. <...> Все большие надежды возлагают на этот закон", - сказал Цыбульский.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Он вступил в силу 28 августа. Благодаря ему российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с конкурентоспособным набором преференций.

Для резидентов Арктической зоны сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Закон предполагает предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.

Цыбульский отметил, что закон может трансформироваться с точки зрения улучшения условий для бизнеса, Минвостокразвития РФ готово прислушиваться к мнению регионов в этой части.