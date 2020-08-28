АСЕАН и США договорились о сотрудничестве для смягчения экономических последствий пандемии

ХАНОЙ, 28 августа. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Соединенные Штаты намерены активизировать сотрудничество для смягчения экономических последствий глобальной пандемии коронавируса. Об этом было заявлено на состоявшемся 27 августа в режиме телеконференции совещании министров экономики стран АСЕАН и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, сообщила в пятницу газета Nhân Dân .

Как отмечает издание, на консультациях, которые прошли под председательством министра промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Аня, стороны подтвердили важность открытия рынков для торговли и инвестиций в целях смягчения последствий распространения коронавируса, а также поддержания взаимного потока продуктов и услуг. Министры обратили внимание на то, что от пандемии заболевания COVID-19, которая уносит жизни людей и снижает экономический рост во всем мире, наиболее значительно пострадали туризм, транспорт, производство, розничная торговля, сфера услуг и финансовый рынок. Они заявили, что в сложившейся ситуации АСЕАН и США необходимо разработать комплекс мер, реализация которых будет эффективно способствовать началу экономического восстановления во время пандемии и его продолжению в последующий период.

Соединенные Штаты стали вторым по величине торговым партнером и одним из ключевых инвесторов АСЕАН по итогам 2019 года. Объем торговли между Ассоциацией и США увеличился на 12% и достиг 294,6 млрд долларов. Американские инвестиции в экономики стран блока в прошлом году превысили 24,5 млрд долларов.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет все десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2020 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Вьетнаму.