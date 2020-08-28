Потенциальные резиденты арктической зоны Поморья могут инвестировать 150 млрд рублей

ТАСС, 28 августа. Инвестиции в объеме свыше 150 млрд рублей заявили 25 потенциальных резидентов арктической зоны в Архангельской области. Об этом сообщил журналистам в пятницу врио губернатора области Александр Цыбульский по итогам встречи с главой Минвостокразвития РФ Александром Козловым.

В пятницу вступил в силу пакет федеральных законов, который предусматривает преференции для инвесторов в Арктической зоне России. Минвостокразвития с полуночи начало принимать заявки от компаний на получение статуса резидента, который дает право на льготы в Арктике.

"У нас на сегодняшний день уже в разработке 25 потенциальных резидентов с общим объемом инвестиций больше 150 млрд рублей при возможности создания больше 3,5 тыс. рабочих мест, это для нас крайне важно", - сказал Цыбульский.

Он уточнил, что львиная доля инвестиций - около 150 млрд рублей - приходится на пять крупных инвестпроектов. Остальные 20 - это проекты малого и среднего предпринимательства, которые важны с точки зрения создания рабочих мест в малых селах, где нет крупного бизнеса.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. В подготовленный Минвостокразвития пакет входят федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", связанные с его принятием изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ и в отдельные законодательные акты РФ.

Благодаря принятию пакета законов российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с конкурентоспособным набором преференций.