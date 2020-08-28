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"Лукойл" полностью остановил добычу газа на проекте Гиссар в Узбекистане

"Лукойл" полностью остановил добычу газа на проекте Гиссар в Узбекистане - топ-менеджер.

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УзбекистанРоссия
"Лукойл" смог восстановить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в течение суток
В компании также сообщили, что сохраняют прогноз по объему капитальных затрат в 2020 году на уровне 450-500 млрд рублей
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