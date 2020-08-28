"Лукойл" смог восстановить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в течение суток

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Лукойл" в рамках соглашения ОПЕК+ с мая сократил добычу нефти на 19% или на 310 тыс. баррелей в сутки, но в июле-августе в связи с ослаблениями ограничений восстановил ее в рамках своей квоты в течение суток. Об этом сообщил вице-президент компании Павел Жданов в ходе телефонной конференции.

"Как показал наш опыт в предыдущей сделке ОПЕК+, остановка низкорентабельных скважин является самым эффективным способом. Мы готовы в сжатые сроки восстановить добычу нефти. Так, в июле мы нарастили добычу на 20 тыс. б/с, а в августе еще на 60 тыс. б/с. И на большинстве скважин мы смогли сделать это в течение суток", - сказал он.

Первый вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын сообщил, что "Лукойл" сохраняет прогноз по объему капитальных затрат в 2020 году на уровне 450-500 млрд рублей.

"На прошлом году мы заявили об оптимизации инвестпрограммы текущего года. По итогам второго квартала фактически экономия составила порядка 25 млрд рублей. Мы ожидаем еще большей экономии во втором полугодии. Мы подтверждаем наш прогноз по капзатратам на 2020 год в диапазоне от 450 до 500 млрд рублей", - сказал он.

Изначально компания планировала капитальные затраты на уровне 550 млрд рублей.