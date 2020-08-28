Глава Архангельской области: пандемия не нанесла сильного удара по экономике региона

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции не повлияла существенно на экономику Архангельской области, пострадал, в основном, добывающий сектор и предприятия малого и среднего бизнеса, сказал в пятницу в эфире канала "Россия 24" врио главы региона Александр Цыбульский.

"В связи со структурой экономики Архангельская область в меньшей степени пострадала от последствий коронавируса. Понятно, что серьезный удар нанесен по малому и среднему предпринимательству, но та структура экономики, которая есть, позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. В целом мы находимся в балансе. Если посмотреть за семь месяцев этого года, у нас есть даже небольшой рост, в районе 7% по промышленному производству, особенно в обрабатывающем сегменте, и инвестиции в основной капитал также на 17% увеличились", - сказал Цыбульский.

Врио главы уточнил, что основу экономики региона составляют судостроительная и деревообрабатывающая отрасли. "Судостроение загружено заказами до 2027 года, - пояснил он. - У нас деревообрабатывающий комплекс, который в целом не очень упал и рыночные цены даже в последнее время растут, а основные поставки идут на экспорт, и нет серьезного провала".

По его словам, среди крупных предприятий основные сложности у алмазодобывающих производств. "У нас одно из крупнейших в Европе месторождений алмазов, и здесь с учетом изменившейся конъюнктуры рынка есть определенный провал", - сказал он, отметив, что произошло падения рынка розничной торговли алмазами, но в отрасли надеются на восстановление.

В Архангельской области с начала пандемии зарегистрировано 10 702 случая заболевания, большинство из них в Архангельске.