США заблокировали в ВТО решение по вакансиям в Апелляционном органе

ЖЕНЕВА, 28 августа. /ТАСС/. США вновь заблокировали достижение во Всемирной торговой организации (ВТО) консенсуса по вопросу о заполнении вакансий в Апелляционном органе. На состоявшемся в пятницу в Женеве заседании Органа по разрешению споров (ОРС) американская делегация не согласилась с предложением 121 страны об отборе кандидатов на шесть вакантных мест, сообщил журналистам хорошо информированный торговый представитель, говоривший на условиях конфиденциальности.

"Соединенные Штаты продолжили блокировать предложение 121 члена ВТО, которые призывают к началу отборочного процесса для заполнения вакансий", - отметил он.

Мексика, выступившая от имени этой группы, в очередной раз внесла предложение о "начале отборочного процесса для заполнения шести вакансий". Как заявила мексиканская делегация, тот факт, что эту инициативу поддержали в ВТО так много стран, "отражает общую озабоченность по поводу нынешней ситуации в Апелляционном органе, которая серьезно сказывается на работе всей системы разрешения споров".

С 11 декабря прошлого года Апелляционный орган не способен функционировать, так как в нем остался только один арбитр из семи. В рассмотрении апелляций необходимо участие как минимум трех арбитров.

В ходе дискуссии в пятницу США "в значительной степени повторили свою позицию, которую излагали на предыдущих заседания ОРС". Как пояснила на заседании американская делегация, она по-прежнему не готова поддержать предложение о начале отборочного процесса, поскольку ее "системные озабоченности насчет Апелляционного органа остаются без ответа". Соединенные Штаты упрекают эту инстанцию, в частности в том, что она не укладывается в установленные сроки рассмотрения апелляций. Делегация США в этой связи призвала провести "существенное реформирование системы разрешения споров".

В дискуссии приняли участие почти два десятка государств. В большинстве выступлений речь шла о важности разблокирования ситуации с заполнением вакансий в Апелляционном органе и возобновления его работы.

Предыдущая безуспешная попытка договориться о процедуре отбора новых арбитров была предпринята в ВТО 29 июля, а до этого - 29 июня, 5 марта и 27 января.