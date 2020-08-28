Глава Архангельской области назвал плохое жилье и дороги основными проблемами региона

АРХАНГЕЛЬСК, 28 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский назвал основными проблемами региона большое количество аварийного жилья, плохие дороги и нехватку врачей в сельской местности. Такое мнение он высказал в пятницу в эфире канала "Россия 24".

"Первая самая большая проблема - это ветхое и аварийное жилье, сложнейший вопрос. Второе - это дороги. Не развита дорожная сеть, плохое качество дорожного покрытия, что справедливо вызывает раздражение у людей, когда люди ездят по дорогам, и не дает развиваться экономике. Третий приоритет, с которым я столкнулся по области - ни в одном районе не было, чтобы не поставили эту проблему, - это проблема с врачами на селе и в малых городах", - сказал Цыбульский.

По его словам, Архангельская область занимает четвертое место в России по объему переселяемого ветхого и аварийного жилья. "Я столкнулся с ситуацией, когда деревянные дома постройки 50-60-летней давности просто падают. Когда я докладывал президенту, 121 дом находился в зоне риска, за две недели - уже 129, в любой момент могут упасть", - пояснил врио главы.

Он отметил, что отсутствие сети дорог не дает развиваться экономике региона, поскольку область очень большая и неравномерно заселенная. Что касается привлечения медиков на село и в малые города, то эту проблему невозможно решить только за счет материальных стимулов, которые невелики.

"Мы провели опрос среди выпускников. Основная причина связана даже не с материальным вознаграждением, они боятся, что уехав на село и отработав там 3-5 лет, они выпадают из больших научных коллективов, а медицинская наука развивается самым активным образом, и через пять лет они боятся стать профнепригодными. Надо думать, какие могут быть меры стимулирования", - пояснил он, добавив, что область готова решать проблему обеспечения медицинских работников жильем.