Сопровождать резидентов Арктической зоны в Поморье будет агентство регионального развития

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития и власти Архангельской области договорились о том, что сопровождением резидентов Арктической зоны в Поморье будет заниматься агентство регионального развития. Это позволит существенно ускорить процедуры для инвесторов, сообщает пресс-служба министерства.

В пятницу вступил в силу пакет федеральных законов, который предусматривает преференции для инвесторов в Арктической зоне РФ. Минвостокразвития с полуночи начало принимать заявки от компаний на получение статуса резидента, который дает право на льготы в Арктике.

"Сегодня было подписано соглашение о передаче функций управляющей компании АНО Архангельской области "Агентство регионального развития". Свои подписи под документом поставили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Минвостокразвития, передача функций управляющей компании региональным институтам развития позволит "существенно повысить уровень коммуникации и сопровождения проектов резидентов на территории". По его словам, в дальнейшем подобные соглашения планируется подписать со всеми арктическими регионами России.

"Передача функций на наш уровень существенно сокращает процедуры и, естественно, существенно снижает наши издержки. То есть мы не создавали нового, полномочия даны уже действующей компании", - добавил в свою очередь врио главы Поморья. Как пояснили в Минвостокразвития, в полномочия управляющей компании войдет заключение соглашений об инвестиционной деятельности, контроль за их выполнением со стороны инвесторов, ведение реестра резидентов в регионе.

Кроме того, на встрече Цыбульский поднял вопрос о наделении режимом Свободной таможенной зоны порта Архангельска. По данным министерства, этот механизм предусмотрен вступившим в силу законодательством, но требует дополнительного распоряжения правительства РФ. "Александр Козлов заверил, что министерство окажет всестороннюю помощь, а более предметно этот вопрос договорились обсудить на месте: глава Минвостокразвития посетит Архангельскую область в сентябре", - уточняется в сообщении.

О преференциях для инвесторов в Арктике

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций.

Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.