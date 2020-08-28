Под Воронежем открыли первую в России автоматизированную фабрику мебельных фасадов

ПОС. МАСЛОВСКИЙ /Воронежская область/, 28 августа. / ТАСС/. Первая в России автоматизированная фабрика мебельных фасадов холдинга "Ангстрем" с инвестициями в 1 млрд рублей начала работу в индустриальном парке "Масловский" под Воронежем. Ее продукция сможет заменить на российском рынке импортные мебельные фасады, большинство из которых ввозится из Германии и Италии, передает корр. ТАСС.

В открытии фабрики приняли участие директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, губернатор Воронежской области Александр Гусев и основатель холдинга "Ангстрем" Геннадий Чернушкин. "Сегодня дается старт масштабному, современному, высокотехнологичному производству. Для нас это 220-й запущенный проект. Наши инвесторы в этот непростое время не отложили в долгий ящик проект, а сделали уверенный шаг в его развитии, и еще более уверенный шаг, вступив в бой с конкурентами, итальянскими и германскими компаниями, здесь создается 125 рабочих мест", - сказал Петруца.

По данным пресс-службы Фонда развития промышленности, общий бюджет проекта составил 1 млрд рублей, из них 500 млн рублей - льготный заем Фонда развития промышленности. Фонд поддержал проект в том числе и потому, что на сегодняшний день почти половина мебельных фасадов завозится из-за рубежа, в основном из Германии и Италии.

Холдинг "Ангстрем" входит в число крупнейших производителей мебели в России, поставляет продукцию в города России, СНГ и Средней Азии. Основан в 1991 году в Воронеже, где в индустриальном парке "Масловский" имеет производство на площади 24 тыс. кв. метров. Выпускает мягкую мебель, мебель для кухни и ванн, корпусную мебель по индивидуальным заказам, матрасы.

Индустриальный парк "Масловский" создали на территории Воронежа и Новоусманского района в 2010 году на площади около 598 га, насчитывает 17 резидентов, числе которых дочернее предприятие концерна "Сименс" - "Сименс Трансформаторы", немецкая компания по выпуску растительных лекарственных препаратов "Бионорика Фармасьютикалс", мебельное производство российской компании "Ангстрем" и другие. Резиденты заявили около 20 млрд рублей инвестиций.