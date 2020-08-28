Минкомсвязь намерена значительно снизить время госаккредитации IT-компаний

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ для упрощения процедур госрегистрации отечественных IT-компаний и программного обеспечения намерена значительно снизить время одобрения входящих заявок - с месяца до нескольких минут. Об этом в ходе IV заседания координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

По словам замминистра, принятый в конце июля налоговый маневр для IT-отрасли делает необходимым оптимизировать все процессы, связанные с госаккредитацией компаний и их разработок. Паршин напомнил, что с момента объявления президентом РФ Владимиром Путиным инициативы о налоговых льготах число заявок от компаний на регистрацию в Минкомсвязи выросло в 7 раз, аналогичная картина наблюдается и с включением в реестр отечественного ПО.

"Соответственно, чтобы не быть здесь "узким горлышком", мы оптимизируем сейчас соответствующие процедуры включения в реестр, госуслуги и, например, время аккредитации IT-компании может сократиться к новому году с 35 рабочих дней до 10 минут, - отметил Паршин. - Но это с запасом, то есть имеется в виду, что отбор будет абсолютно автоматическим. Не больше 10 минут, а может быть и 10 секунд".

Замглавы Минкомсвязи пояснил, что в части системы госаккредитации все направлено на то, чтобы избавиться от излишней бумажной работы - взаимодействие с ФНС и Пенсионным фондом планируется сделать автоматическим. "В части включения в реестр отечественного ПО много дискуссии, много критики о том что процедура долгая, непрозрачная, часто неочевидная. Мы сейчас переформатируем этот процесс, мы его ускорим. 10 минут не обещаю, но в разы сокращение времени [будет]", - отметил он.

Паршин также добавил, что саму платформу реестра планируется доработать фактически до модели маркетплейса, где можно будет подробно ознакомиться с ПО и в перспективе его приобрести, а разработку этой платформы планируется провести по модели ГЧП.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минкомсвязи. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.