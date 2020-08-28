В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры не ожидается

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, в российских магазинах не ожидается, сообщения о росте цен искусственно нагнетают обстановку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"Стоимость конечной продукции из лососевых, в том числе красной икры, определяется длинной цепочкой каждого конкретного участника рынка. Мы не видим оснований для возникновения дефицита на полках магазинов. На холодильниках производителей много запасов прошлого года, нынешняя путина еще не закончена и она принесет определенные, ощутимые результаты. На наш взгляд, происходит искусственное нагнетание обстановки", - сообщили в ведомстве.