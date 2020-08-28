Росстат подсчитал стоимость набора первоклассника

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Собрать девочку в школу в 2020 году будет стоить в среднем 23,2 тыс. рублей, в то время как мальчика - 18,8 тыс. рублей, следует из данных Росстата.

Каждый год Росстат подсчитывает стоимость набора для первоклассника, в который входит одежда, спортивная форма, канцелярия, рюкзак. В 2020 году "набор первоклассника" стоит в среднем 21 тыс. рублей, подорожание составило менее 2% по сравнению с прошлым годом.

По данным Росстата, стоимость набора первоклассника растет медленнее инфляции. Цена на набор для мальчиков выросла на 1,7%, а для девочек - на 1,1% к июлю прошлого года, инфляция за аналогичный период составила 3,4%.

Отмечается, что средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тыс. рублей, а для девочек - 18,6 тыс. рублей. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в среднем в 4,5 тыс. рублей.

С "набором первоклассника" Росстат посчитал еще среднюю стоимость букета, гаджетов и дополнительного образования.

Букет из пяти цветков обойдется в среднем в 541 рубль, кнопочный телефон в среднем будет стоит 3 тыс. рублей, смартфон - 9,4 тыс. рублей, средняя стоимость планшета составит 12 тыс. рублей, ноутбука - 30 тыс. рублей.

Средняя цена академического часа в кружках и секциях составляет 200 рублей, стоимость обучения в частной школе обойдется в среднем в 20 тыс. рублей ежемесячно.

Ситуация в регионах

По данным Росстата, стоимость комплекта для мальчиков и девочек может колебаться от 14 до 32 тыс. рублей в зависимости от региона.

Мальчика дешевле всего собрать к 1 сентября в Орловской области (14,1 тыс. рублей), а девочку - в Омской области (18,4 тыс. рублей). Дороже всего сборы первоклассницы обойдутся в Камчатском крае (32,3 тыс. рублей), а мальчика - в Чукотском автономном округе (24,9 тыс. рублей).

"Набор первоклассника" Росстат формирует из средних цен на товары и услуги по России и в регионах за июль 2020 года.